Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki enerji kaynaklarının fiyatlarını 2-3 kat artırdı
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Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki enerji kaynaklarının fiyatlarını 2-3 kat artırdı

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki enerji kaynaklarının fiyatlarını 2-3 kat artırdı
Anadolu Ajansı / Mohamad Misto - Haberler | Güncel

Suriye'de enerji kaynaklarının büyük bir kısmını elinde tutan terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği bölgelerde mazot, benzin, doğal gaz ve tüp fiyatlarında yüzde 100-150 artışa gitti.

Suriye'de enerji kaynaklarının büyük bir kısmını elinde tutan terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği bölgelerde mazot, benzin, doğal gaz ve tüp fiyatlarında yüzde 100-150 artışa gitti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, mazotun litre fiyatı 100 Suriye lirasından (SL/0,25 TL) 300 SL'ye (0,77 TL), süper benzinin litre fiyatı 210 SL'den (0,54 TL), 410 SL'ye (1,06 TL) yükseldi.

Sanayi bölgelerinde kullanılan doğal gazın fiyatı 5 bin SL'den (12,9 TL) 15 bin (38,5 TL) SL'ye çıktı.

Ev tipi 10 kilogramlık tüplerin 2 bin 500 SL olan fiyatı, zamla birlikte 8 bin SL ( 20,7 TL) oldu.

Serbest piyasadaki fiyatların, teröristlerin kontrolündeki yakıt satış noktalarından çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Halk, zam kararına tepki göstermek amacıyla kepenkleri kapattı.

Şam'da karaborsada halihazırda 1 TL, 385 SL'ye denk geliyor.

Suriye'deki enerji kaynaklarının büyük kısmı YPG/PKK işgalinde

Deyrizor ve Haseke illerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeler, petrol ve doğal gaz açısından Suriye'nin en zengin enerji kaynaklarına sahip.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeye devam ediyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto

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Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki enerji kaynaklarının fiyatlarını 2-3 kat artırdı - Haberler
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