Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de DEAŞ'lıları serbest bırakmaya devam ediyor
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Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de DEAŞ'lıları serbest bırakmaya devam ediyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Haseke ve Rakka illerindeki hapishanelerde tuttuğu çoğu DEAŞ'lı 200 kişiyi daha serbest bıraktı.

20.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:28
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de DEAŞ'lıları serbest bırakmaya devam ediyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Haseke ve Rakka illerindeki hapishanelerde tuttuğu çoğu DEAŞ'lı 200 kişiyi daha serbest bıraktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, son 2 günde, Haseke ve Rakka illerinde alıkoyduğu çoğu DEAŞ mensubu 200 kişiyi bölgedeki Arap aşiretlerinin kefil olmasının ardından salıverdi.

Kaynaklar, Arap aşiretlerinin kefil olmaları halinde bu sürecin devam edeceğini ve daha fazla DEAŞ'lının serbest kalacağını belirtiyor.

YPG/PKK'nın işgal ettiği Haseke'deki hapishanelerde alıkonulan 40 DEAŞ'lı, 9 Ocak'ta bölgedeki Arap aşiretlerinin kefil olmasının ardından aynı şekilde serbest kalmıştı.

ABD destekli YPG/PKK'lı teröristler, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde on binlerce DEAŞ'lı teröristi ve ailelerini alıkoyuyor.

Barış Pınarı Harekatı sırasında da serbest bırakılmışlardı

YPG/PKK, Türkiye'nin 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması üzerine yüzlerce DEAŞ'lı teröristi ve ailesini serbest bırakmış veya kaçmalarına göz yummuştu.

Örgüt, bu şekilde ABD ve diğer Batı ülkelerine, Türkiye'nin operasyonlarını durdurmasını sağlamaları için şantaj yapmaya çalışmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad Hapishanesi'nden en az 800 DEAŞ'lıyı salıverdiğini bildirmişti.

Örgüt, 2019'un kasım ve aralık aylarında da Haseke'de yer alan Hol Kampı'ndan binden fazla DEAŞ mensubu ve ailesini serbest bırakmıştı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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