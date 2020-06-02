Terör örgütü YPG/PKK, sivillerin tarım arazisini yakmaya devam ediyor
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Terör örgütü YPG/PKK, sivillerin tarım arazisini yakmaya devam ediyor

Suriye'de YPG/PKK'lı teröristler, Rakka Valiliğine bağlı Suluk kasabasında sivillere ait tarım arazisini yaktı.

Terör örgütü YPG/PKK, sivillerin tarım arazisini yakmaya devam ediyor
02.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:29

Suriye'de YPG/PKK'lı teröristler, Rakka Valiliğine bağlı Suluk kasabasında sivillere ait tarım arazisini yaktı.

Suriye'de YPG/PKK'lı teröristler, sivillerin tarım arazilerini yakmaya devam ediyor. YPG/PKK'lı teröristler Rakka Valiliğine bağlı Suluk kentinde sivillere ait tarım arazilerini yaktı. Yerel kaynaklar, teröristlerin sürekli sivillerin tarım arazilerini ateşe verdiğini belirtti. Ateşe verilen tarım arazilerindeki mahsullerin tamamı zarar görürken siviller, kendi çabalarıyla yangını sündürmeye çalıştı. - İDLİB

Kaynak: İHA

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