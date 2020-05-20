Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmü şüpheli ifadesinde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmü şüpheli ifadesinde

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturmada kapsamında yakalanan şüpheli kadın, örgütün zulmünü anlattı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmü şüpheli ifadesinde
20.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:06

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturmada kapsamında yakalanan şüpheli kadın, örgütün zulmünü anlattı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde aralık ayında yakalanan Z.C'nin (26) ifadesi ortaya çıktı.

Hakkındaki soruşturma devam eden Suriye uyruklu Z.C'nin savcılığa verdiği ifadede, örgüt hakkında detaylı bilgiler verdi.

Suriye'de Aynularap (Kobani) yakınlarındaki köyde ailesiyle yaşadığını ve terör örgütü YPG/PKK'nın köylerine geldiğini anlatan Z.C, "Evde yalnız olduğum vakit 3 örgüt mensubu evimize geldi. Şahıslardan biri sarıldı, beni öpmeye çalıştı. 'Biz sizi özgürleştireceğiz' şeklinde sözler söyledi ve örgüte katılmam konusunda ikna etmeye çalıştılar. Ben örgüte katılmak istemediğimi söyleyince, beni ve ailemi öldürmekle tehdit ettiler." ifadesini kullandı.

Daha sonra durumu ailesine anlattığını aktaran Z.C, şöyle devam etti:

"Annem ve babam 'sakın gitme' dediler. Yaklaşık bir ay sonra aynı örgüt mensupları yine eve geldi. Beni ailemle tehdit edip, zorla alarak Aynularap'ın içinde bulunan örgütün kampına götürüp bir odaya koydular. Burada yaşları 10-15 arasında değişen erkek çocuklar vardı. Bu çocuklar annelerinin yanına gitmek için ağlıyorlardı. Onları da zorla getirmişler. Yaklaşık bir saat sonra beni çağırdılar. Beni ikna etmeye çalıştırlar, kod isim vermek istediler, kabul etmedim, 'ailemin yanına gitmek istiyorum' dedim. Kabul etmediğim için beni bir hafta odaya kilitlediler. Her gün gelip ikna etmeye çalışıyorlardı. Çaresiz kaldığım için örgüte katılmayı kabul ettim."

Daha sonra bir köye götürüldüğünü, örgütsel ve silahlı eğitim verildiğini ifade eden Z.C, eğitimin ardından sözde mezuniyet töreni düzenlendiğini ve yemin ettirildiğini bildirdi.

"Yemin etmeyince 'cezaevine' koydular"

Z.C, zorla alındığı ve ailesini göstermedikleri için yemin etmediğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yemin etmeyince 'cezaevine' koydular. Burada benim gibi yemin etmeyen köylerden topladıkları 9 kişi daha vardı. Ben bu hapishanede yaklaşık bir hafta kaldım. Her gün gelip ikna etmeye çalışıyorlardı. 'Evin' kod isimli örgüt mensubu bana bağırarak, 'kendi iradenle söz vermezsen bu hapishaneden çıkamazsın, sana yemek ve su vermeyiz' dedi, diğer örgüt mensupları da bana baskı yaptılar ama kabul etmedim. Bir hafta sonra 'Evin' kod isimli kadın, beni Aynularap'a getirdi ve beni cepheye götüreceğini söyledi. Ben yemin etmediğim için bana ceza vermek için cepheye götürecekti."

Zorla silahlı çatışmanın yaşandığı bölgeye götürüldüğünü belirten Z.C, "5-6 kişi erkek 5-6 kişi bayan vardı. Bunların içinde benim gibi yemin etmeyen kişiler de vardı. Evin, başımızdaki sorumluya Kürtçe, 'biz bunları zorla getirdik, bunlara dikkat edin kaçmasınlar' dedi." ifadelerini kullandı.

"Buradan ya ölü ya da yaralı çıkabilirsiniz"

Daha sonra çatışmaya katıldığını ve diğer kadınların da kendisi gibi savaşmayı bilmediğini anlatan Z.C, "Yanımda bulunanlardan biri vuruldu ancak kimse yardıma gelmedi. Bir süre sonra yaşlı bir adamın gelip vurulan kişiyi aldığını gördüm. Örgüt mensupları bize 'buradan ya ölü ya da yaralı çıkabilirsiniz.' dedi." şeklinde bilgiler verdi.

Örgütten kurtulmak için kendisini ayağından vurduğunu, dışı toprakla sıvanmış panelvan tipi araçla taşındığını ve araçta kendisi gibi yaralı olduğunu belirten Z.C, gözlerini açtığında Türkiye sınırında olduğunu ve daha sonra yakalandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı Haber
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu Haber
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Mert Hakan Yandaş, 'Galatasaray benim hayalim' diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim" diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süreyya Önder Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Saylak Hande Ataizi Burcu Esmersoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Lionel Messi Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Türk Lirası Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmü şüpheli ifadesinde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 11:06:45. #1.15#
title