Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında bir anne ve 2 kızı şehit düşmesi

11.10.2019 10:58

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden Nusaybin'e düzenlenen havanlı saldırıda yaralanan sivil vatandaşların tedavisi Nusaybin Devlet Hastanesinde sürüyor.

Vali Yaman, Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ve AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ile Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastanede, dün Suriye sınırından atılan havan topları sonucu şehit düşen anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız'ın (15) yakınların da başsağlığı dileyen Yaman, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi, Kaymakam Balıkçılar'dan ilçenin durumu hakkında bilgi aldı.

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda, anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit olmuş, 24 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA