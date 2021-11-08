Terör örgütü YPG/PKK'nın "ormanların yakılması" talimatı verdiği sanık, hakim karşısında

Adana'da, terör örgütü YPG/ Pkk'ya yönelik soruşturma kapsamında örgütten "ormanların yakılması" için talimat aldığı belirlenen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan Suriye uyruklu M.Ş.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.Ş.S, Suriye'den eşinin akrabası olan YPG/PKK üyesi Ezuz Halil El Turgi'nin kendisini aradığını ve ilk olarak Türkiye'de uyuşturucu satışı yapmasını istediğini söyledi.

Bu teklifi kabul etmediğini belirten sanık, "Uyuşturucuyu kendisi adına satmamı istiyordu. Ezuz Halil El Turgi bir süre sonra beni tekrar aradı ve Türkiye'de orman yakmamı istedi. Orman yakılması karşılığında bana para göndereceğini söyledi. Ben bu teklifini de kabul etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkemede tanık olarak beyanları alınan A.İ. ise sanığın akrabası olduğunu, YPG/PKK üyesi Ezuz Halil El Turgi'nin M.Ş.S'yi, Türkiye'de eylem yapması için aradığını öne sürerek, "YPG/PKK üyesi Ezuz Halil El Turgi'nin M.Ş.S. ile olan telefon görüşmesini kaydederek jandarma yetkililerine teslim ettik." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi, İl Jandarma Komutanlığına müzekkere yazılarak tanık beyanında geçtiği üzere YPG/PKK üyesi Ezuz Halil El Turgi ile sanık M.Ş.S. arasında herhangi bir görüşme kaydının olup olmadığının sorulması ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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