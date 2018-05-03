Terör Örgütü Ypg/pkk'nın İnleri Didik Didik Aranıyor

AFRİN/ MUSTAFA YILDIRIM - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de patlayıcı temizleme çalışmalarına devam eden Bornova Jandarma Komando ve polis özel harekat unsurları, terör örgütü YPG/PKK'nın sığınak olarak kullandığı mağara ve tünelleri didik didik arıyor.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçesinde görev yapan Tuğgeneral Turgay Aras komutasındaki Bornova Jandarma Komando Tugayı, Çakırsöğüt 3. Jandarma Tabur Komutanlığı, Mardin ve Diyarbakır komando birlikleri ile polis özel harekat timlerinin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla bölgede yürüttüğü el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Racu beldesi ile Kodlaki, Darh Obası, Şeyh Obası, Gebek, Dünbenli, Guebek, Abraz, Şeyhkulu ve Bülbül köylerinde, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ timleri) çalışma yaptı.

Teröristlerin inlerine girildi

Bölgede sivillerin güvenliğine azami derecede dikkat ederek çalışmalarını yürüten güvenlik güçleri, yerel halkın günlük hayata dönmesi için çabalıyor. Güvenlik güçleri, insan hayatını tehdit eden patlayıcıların temizliği amacıyla arazinin her karışını titizlikle inceliyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yerel halk için yaşanmaz kıldığı alanlar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca temizleniyor.

Güvenlik güçlerinin çalışmasında, Şeyhkulu köyü girişinde teröristlerce kazılan 20 metre genişliğinde, 15 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğinde bir tünel tespit edildi.

YPG/PKK'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı anlaşılan ve hiltilerle kazıldığı belirlenen tüneldeki çalışmalar drone ile de görüntülendi.



Kömür madenini el yapımı patlayıcı imalathanesi yapmışlar

Güvenlik güçlerinin Darh Obası köyündeki bir kömür madeninde yaptığı incelemede ise madenin teröristler tarafından el yapımı patlayıcı imalathanesi olarak kullanıldığı belirlendi.

Maden içerisinde çok sayıda el yapımı patlayıcı ele geçirilirken, imalatı yapılan patlayıcıların yine madene inen rayların yardımıyla dışarı taşındığı tespit edildi.

Teröristlerin, TSK'nın düzenlediği hava harekatı sırasında da madene inen demir rayların bir kısmını sökerek destek atışı yapabilmek için mevzilerde kullandıkları da ortaya çıkarıldı.

8 teröristin cesedi bulundu

Arama tarama ve temas aramalarında, bir çok yaşam malzemesi, daha önceden yakın hava desteğiyle vurulmuş 8 teröristin cesedi ve örgüt mensuplarına ait 8 uzun namlulu silah, 30 şarjör ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Terör örgütü YPG/PKK'lılarca kullanılmış roket başlıklarının da bulunduğu bölgede, TSK'nın hava harekatı sırasında kullanılamaz hale getirilen açık kasa bir arazi aracına da el konuldu.

Bülbül köyünde bulunan araç, üzerindeki yazı ve amblemiyle de dikkati çekti.

Ön kısmındaki "Asayiş" yazısı üzerinde Şahin resmi yer alan Suriye plakalı aracın, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde şehir yapılanmasına ait olduğu tespit edildi.

Çocukların bile hayatını hiçe saymışlar

Güvenlik güçlerinin bölgede yürüttüğü çalışmalar, terör örgütü YPG/PKK mensuplarının bölge halkının hayatını hiçe saydığını da gözler önüne seriyor.

TSK'nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında panik halinde kaçan teröristlerin Afrin merkezdeki bir okulun sınıfına tuzakladığı el yapımı patlayıcı dikkati çekti.

Teröristlerin oyuncak bir top içine tuzakladığı el yapımı patlayıcı da METİ timlerince imha edildi.

Korta köyünde de teröristlerin kaçarken bir evdeki ahşap elbise dolabının içine yerleştirdiği düdüklü tencere içine hazırlanmış, kablosunun ucu kapıya bağlı tuzaklanmış düzenek güvenlik güçlerince devre dışı bırakıldı.

Yine aynı şekilde bir evde bulunan çeyiz sandığına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı da etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede yürüttüğü çalışmalar sürüyor.