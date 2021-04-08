Terör örgütü YPG/PKK'nın hücre evinde yakalanan 6 sanığın eylemleri iddianamede

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 6 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, hücre evinde yakalanan sanıkların örgütsel faaliyetleri anlatıldı.

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 6 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, hücre evinde yakalanan sanıkların örgütsel faaliyetleri anlatıldı.

Terör örgütü PKK adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla tutuklanan H.Y. ve Suriyeli A.A, G.A, M.A, S.Y. ve Z.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan 85 sayfalık iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanıkların terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı oldukları, YPG/PKK adına propaganda ve eleman temini faaliyetlerinde bulundukları, hücre evinde örgütsel toplantılara katıldıkları, Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde yolda lastik yakma ve yol kapatma eylemleri yaptıkları ve örgüt sempatizanlarını da bu eylemlere katılmaya teşvik ettikleri anlatıldı.

Örgütsel faaliyetleri tanık ifadesinde

İddianamede, hakkındaki YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan tanık F.F'nin itiraflarına yer verildi.

Suriye'de bulunduğu sırada terör örgütü YPG/PKK'nın sözde asayiş biriminde faaliyet gösteren N.H.H'nin kendisiyle irtibata geçtiğini belirten F.F, bomba yüklü araçların hedef noktalara götürülüp bırakılması için N.H.H. ile WhatsApp üzerinden??????? görüştüklerini ifade etti.

F.F, terör örgütünün, kendisi ve arkadaşlarından bomba yüklü motosikletleri Rasulayn bölgesinde farklı yerlere götürmesini istediğine dikkati çekti.

Kaçak yollarla ???????2013 yılında Türkiye'ye geldiğini, bir süre Mersin ve Ordu'da bulunduğunu anlatan F.F, Adana'daki hücre evinde örgütsel toplantılar yapıldığını kaydetti. Tanık F.F, şu bilgileri verdi:

"Bu toplantılara örgütün sözde üst yönetiminde yer alan A.A, G.A, M.M.S.C, H.Y. ve M.A. katılıyordu. Bu hücre evine, sözde üst düzey örgüt mensubu olmayan hiç kimse alınmazdı. Hücre evinde yol kapatma, yollarda lastik yakma veya örgüt adına yapılacak diğer faaliyetlerin kararı alınırdı. Hücre evinde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutuklandığında eylem yapılması planlanmıştı. A.A, G.A, H.Y, M.A, S.Y. ve Z.A. çukur olaylarını bahane ederek Eski Misis Mahallesi'nde düzenlenen izinsiz gösterilerde aktif faaliyet gösterdi. Bu tür eylemlerin sorumlusu şu an Suriye'nin Aynularab bölgesinde bulunan Agit kod adlı M.M.S.C. isimli örgüt mensubudur. M.M.S.C. örgütün dağ kadrosunda ise Cemil kod adıyla bilinmektedir. Kendisi YPG/PKK içerisinde sözde kıdemli bir örgüt mensubudur. Adana'da yapılacak eylemlerin örgüt adına emrini veren kişidir. Eski Misis'te toplantılara katılmıştır. Aynı zamanda bu şahsın örgüt adına dağda faaliyet gösterirken telefonla irtibat kurarak infaz emirlerini de verdiğini duymuştum. Aynı zamanda iyi Türkçe bilirdi."

Sanıklardan H.Y'nin hücre evinde alınan kararları eylemlere katılacak örgüt üyelerine ilettiğine işaret eden F.F, sanıklardan Z.A'nın da "patlayıcı madde uzmanı" olduğunu ve Suriye'nin Aynularab bölgesinde örgüt adına faaliyet yürüttüğünü belirtti.

F.F, sanık A.A'nın Kandil'de 6 ay keskin nişancı eğitimi aldığını, Aynularab'daki bütün yol kontrol noktalarının sözde sorumlusu olduğunu anlattı.

İddianamede, suçlarını teyit eden birçok delil bulunmasına karşın inkar odaklı savunma yaptıkları kaydedilen sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu