Terör örgütü YPG/PKK'nın hedefinde Afrin vardı
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Terör örgütü YPG/PKK'nın hedefinde Afrin vardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Terör örgütü YPG/PKK'nın hedefinde Afrin vardı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın hedefinde Afrin vardı.

Art arda düzenlenen 2 füze saldırısında en az 18 kişi can verdi..

30dan fazla kişi de yaralandı.

Hain saldırıda sivil yerleşim bölgeleri ve sivil yardım ekiplerinin

hedef alındığı görüldü. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri,

yaralıları hastaneye kaldırdı.

efekt

Saldırı sonucu Afrin'deki Şifa Hastanesi'nin hizmet dışı kaldı,

çok sayıda ambulans da zarar gördü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaşananlara tepki gösterdi.

Oktay yaptığı paylaşımda 'Afrin'de bir hastaneye saldırıp şifa bekleyen masumları katledecek kadar

karanlık bir ruha sahip bu terör örgütünü tanıyoruz. İnsanlık düşmanı terör örgütünün Suriye kolunun alçakça saldırısını lanetliyor, hayatını kaybedenlere

Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Yaşanan bu acımasız saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı olay anından fotoğraflar paylaşarak twitterdan yaptığı paylaşımda

"Terör örgütü PKK/YPG, insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirdi.'

yorumunda bulundu.

Bakanlıktan yapılan bir başka paylaşımda ise 'Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir.İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir.' denildi.

Yaşanan saldırıya Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi.

Bakanlık Suriye'nin Afrin Şehrine PKK/YPG/SDG terör örgütü tarafından

düzenlenen saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

'Masum sivilleri ve Suriye halkına her koşulda hizmet vermek için yılmadan

çalışan sağlık çalışanlarını top ve füzeyle hedef almaktan çekinmeyen PKK/YPG/SDG, terör örgütü kimliğini ve kanlı yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Bu itibarla, uluslararası toplumu gerçekleri görmeye, farklı isimler altında faaliyet gösteren bu terör örgütüne desteklerini sonlandırmaya davet ediyoruz.'

denildi.

Konuyla ilgili bir açıklama da Hatay valiliğinden geldi.

Açıklamada Afrin'de PKK/YPG terör örgütü tarafından hastaneye yapılan saldırıda ölü ve yaralı sayısının yükseldiğine dikkat çekildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın hedefinde Afrin vardı
Terör örgütü YPG/PKK'nın hedefinde Afrin vardı
Terör örgütü YPG/PKK'nın hedefinde Afrin vardı
Terör örgütü YPG/PKK'nın hedefinde Afrin vardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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