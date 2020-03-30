Terör örgütü YPG/PKK'nın Ayn İsa'daki saldırısında 1 SMO askeri şehit oldu
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri aracına saldırı düzenledi.
30.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:36
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri aracına saldırı düzenledi.
Urfa'nın Akçakale ilçesi karşısında Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn İsa çevresinde devriye atan SMO aracı, terör örgütü YPG/PKK tarafından konkors füzesiyle hedef alındı.
Saldırıda askeri araç kullanılamaz hale gelirken 1 SMO askeri şehit oldu.
Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Ayn İsa ve Tel Temir bölgelerinden güvenli hale getirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesini sık sık hedef alıyor.
Kaynak: AA