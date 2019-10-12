Terör örgütü YPG/PKK'nın Akçakale'deki sivillere saldırısı

12.10.2019 09:58

Akçakale Kaymakam Vekili ve Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Akçakale ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda ev ve iş yerlerinde hasar oluşan vatandaşların zararlarının devlet tarafından karşılanacağını bildirdi.

Harran Kaymakamlığından yapılan açılamaya göre, Akçakale'de çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Kaymakam Çelik, terör örgütü YPG/PKK'nın sivil halkı hedef aldığını belirtti.

Saldırılar sonucu evlerinde ve iş yerlerinde zarar meydana gelenlere geçmiş olsun temennisinde bulunan Çelik, devletin şefkat elinin herkese uzatılacağını, oluşan zararların en kısa zamanda giderileceğini aktardı.

Çelik, hasar gören yapıların tadilatıyla ilgili yetkililere gerekli talimatların verildiğini kaydetti.

Vatandaşlar da Çelik'e teşekkür etti.

Kaynak: AA