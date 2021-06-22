Terör örgütü YPG/PKK, Haseke-Irak arasındaki Simalka Sınır Kapısı'nı sivil geçişlere kapattı
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Terör örgütü YPG/PKK, Haseke-Irak arasındaki Simalka Sınır Kapısı'nı sivil geçişlere kapattı

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke-Irak arasındaki Simalka Sınır Kapısı'nı sivil geçişlere kapattı
Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel

Terör örgütü YPG/PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Suriye arasındaki Simalka Sınır Kapısı'nı sivil geçişlere kapattı.

Terör örgütü YPG/PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Suriye arasındaki Simalka Sınır Kapısı'nı sivil geçişlere kapattı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, IKBY, YPG/PKK işgalindeki Haseke'den Irak'a geçmek isteyen yolcuların geçişlerine ilişkin düzenlemeye gitti.

Yeni düzenlemeyle Suriye'ye geçiş kapısı Fişhabur'u elinde tutan IKBY yönetimi, Haseke'deki Simalka Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçmek isteyen sivillere internet üzerinden başvuru zorunluluğu getirdi.

Düzenleme öncesi Simalka-Fişhabur kapısından sadece terör örgütünün karşı tarafa ilettiği listelerde yer alan isimler Irak'a giriş yapabiliyordu.

IKBY'nin bu adımına karşı terör örgütü YPG/PKK, dün, Simalka Sınır Kapısı'nı yolcu geçişlerine kapattı.

Fişhabur ile Simalka arasındaki ticari faaliyetler ise sürüyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın IKBY'nin uygulamasına eş zamanlı olarak 20 Haziran'da Erbil merkezli Kurdistan 24 yayın kuruluşunun örgüt işgalindeki bölgelerde faaliyetine son vermesi de dikkat çekti.

YPG/PKK-IKBY arasındaki gerilim

Terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisine (KDP) karşı giriştiği eylemleri, Aralık 2020'de Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline taşımasının ardından YPG/PKK-IKBY arasındaki gerginlik artarak devam ediyor.

IKBY Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, YPG/PKK'nın 15 Aralık 2020 gecesi Suriye sınırı üzerinden Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırdığını belirterek, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında yıllardır YPG/PKK'ya silah ve çeşitli yardımlarda bulunduğunu söylemişti.

YPG/PKK güdümündeki SDG'nin elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin de PKK ile Peşmerge güçleri arasındaki söz konusu gerilime ilişkin 15 Aralık 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KDP'yi suçlayarak IKBY'yi istikrarsızlaştırmaya çalışan PKK'ya destek vermişti.

Bu olayların akabinde, YPG/PKK'lı teröristler, KDP himayesindeki ENKS'nin Haseke'deki bazı ofislerine saldırı düzenleyerek ateşe vermişti.

2012'den bu yana Irak'ın kuzeyindeki Suriyeli Peşmergelerin dönüşüne izin vermeyen YPG/PKK, Haseke'de 17 Aralık 2020'de çocukları Suriyeli Peşmerge güçlerine mensup 3 babayı alıkoymuştu.

Taraflar arasındaki gerilim sürerken, en son 10 Haziran'da aralarında YPG/PKK'nın sözde Erbil Sorumlusu Mustafa Osman Halil'in de bulunduğu 3 kişi Erbil Uluslararası Havalimanında gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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Terör örgütü YPG/PKK, Haseke-Irak arasındaki Simalka Sınır Kapısı'nı sivil geçişlere kapattı - Haberler
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