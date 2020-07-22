Terör örgütü YPG/PKK, fidye için alıkoyduğu genci işkenceyle öldürdü
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Terör örgütü YPG/PKK, fidye için alıkoyduğu genci işkenceyle öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Rakka ilinde fidye için alıkoyduğu bir genci işkenceyle öldürdü.

Terör örgütü YPG/PKK, fidye için alıkoyduğu genci işkenceyle öldürdü
22.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:33

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Rakka ilinde fidye için alıkoyduğu bir genci işkenceyle öldürdü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler yaklaşık 10 ay önce Rakka'nın Tabka ilçesinde, Deyrizorlu Azaba Aziz Eş-Şelleş'ı, terörist oluşumlar içinde bulunduğu gerekçesiyle alıkoydu.

Terör örgütü, Şelleş'i önce bir haftalığına Tabka'da, daha sonra da Deyrizor'da işgalindeki Kisre Cezaevi'nde tuttu.

26 yaşındaki Şelleş'in serbest bırakılması için ailesinden yüklü miktarda para isteyen örgüt, yoksul aileden istediğini elde edemeyince genci işkenceyle öldürdü.

YPG/PKK'lı teröristler, Şelleş'in ölümüne dair hiçbir neden belirtmeden cesedi önceki gün ailesine teslim etti.

Cesette ağır işkence izlerine rastlandı.

Geçimini boyacılıkla sağlayan Şelleş'in, ailesiyle yaklaşık 2 yıl önce Deyrizor'daki çatışmalardan kaçarak Tabka'ya yerleştiği öğrenildi.

YPG/PKK'nın "alıkoyma" sicili kabarık

Suriye'de işgal ettiği alanlarda bir yandan gençleri alıkoyarak zorla silah altına alan terör örgütü YPG/PKK, bir yandan da yükselen karşıt sesleri bastırmak veya fidye almak için asılsız ithamlara başvurarak sivilleri alıkoyuyor.

Terör örgütü, geçen hafta bu kapsamda ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde karşıt seslerin yükseldiği bazı yerleşimlere baskınlar yaparak "terörle mücadele" bahanesiyle onlarca sivili alıkoymuştu.

YPG/PKK, Temmuz'un ilk haftasında ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde 400 genci alıkoyarak zorla silah altına almıştı.

Son 2 aydır çocukları da kaçırmaya yoğunlaşan terör örgütü, bu ay ikisi kız en az dört çocuğu ailesinden koparmıştı.

Kaynak: AA

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