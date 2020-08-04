Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da protestoculara ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
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Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da protestoculara ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın, işgali altındaki Deyrizor ilinde bölgenin önde gelen Arap kabilesi önderine pazar günü yapılan suikastı protesto eden göstericilere ateş açması sonucu 1 sivil öldü, 3 kişi yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da protestoculara ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
04.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:56

Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın, işgali altındaki Deyrizor ilinde bölgenin önde gelen Arap kabilesi önderine pazar günü yapılan suikastı protesto eden göstericilere ateş açması sonucu 1 sivil öldü, 3 kişi yaralandı.

Akidet kabilesi önderinin pazar günü suikasta uğramasının ardından bölge halkı ve aşiretleri tepkilerini göstermek için çeşitli beldelerde toplanarak protesto düzenledi.

Suikastın gerçekleştiği el-Havayıç köyünün yanı sıra Şuheyl ve Zeyban beldelerinde toplanan halk, can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde güvensizlik ortamını protesto etti.

YPG/PKK ise göstericilere ateş açarak karşılık verdi.

Terör örgütünün saldırısında Zeyban köyünde 1 sivil hayatını kaybederken, Havayıç köyünde de 3 gösterici yaralandı.

Pazar günü Deyrizor'un doğu kırsalındaki el-Havayıç köyünde, Akidet kabilesi önderlerinden Şeyh Mutşir el-Hammud el-Ced'an ve Şeyh İbrahim el-Halil el-Abbud el-Ced'an, araçlarında hareket halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda Şeyh Mutşir ile araç şoförü olay yerinde hayatını kaybetmiş, Şeyh İbrahim ise yaralanmıştı.

Akidet kabilesi, aşiret ve kabile bağlarının güçlü olduğu Deyrizor'da, bölgenin önde gelen Arap kabileleri arasında yer alıyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, suikasta uğrayan Akidet kabilesinin önderi, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in 10 gün önce Arap kabileleri ile düzenlediği toplantıya katılmayı reddetmişti.

Çoğunluğu Arap nüfusundan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016 yılından beri terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

Kaynak: AA

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