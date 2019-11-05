Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Terör suçlarının ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara para ödülü verilmesine dair İçişleri Bakanlığı yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

05.11.2019 09:12
Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Terör suçlarının ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara para ödülü verilmesine dair İçişleri Bakanlığı yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Dunya.com

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