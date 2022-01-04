Terör örgütü üyesi olduğu belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terör örgütü üyesi olduğu belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı

Terör örgütü üyesi olduğu belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında yabancı uyruklu bir şüphelinin silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenerek, gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında yabancı uyruklu bir şüphelinin silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenerek, gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Bayraktar Jandarma Komutanlığı ekipleri, planlı yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (PKK-KCK-YPG-YDG-H) suçundan aranma kaydı bulunan yabancı uyruklu A.R.A. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edilecek. - DÜZCE

Son dakika haberi! Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı kararı

Son dakika haberi! Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı kararı

 Hızla gelen araç tırın altına girdi! Can pazarının yaşandığı kaza kamerada

Hızla gelen araç tırın altına girdi! Can pazarının yaşandığı kaza kamerada

 Sadece terör örgütleriyle değil kirli medya örgütleriyle mücadele azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir

Sadece terör örgütleriyle değil kirli medya örgütleriyle mücadele azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title