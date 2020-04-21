Terör örgütü üyesi, ikna yoluyla teslim oldu İÇİŞLERİ Bakanlığı, bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan teröristin, ikna çalışması sonucu, Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan teröristin, ikna çalışması sonucu, Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmalarıyla 8 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan H.A. isimli terör örgütü mensubu, akşam saatlerinde Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA