Terör örgütü üyeliğinden aranan şüpheli İstanbul Havalimanında yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyeliğinden aranan şüpheliyi İstanbul'da düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyeliğinden aranan şüpheliyi İstanbul'da düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ve takip ile "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Y.B'yi İstanbul Havalimanında düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli Y.B, ifadesinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin