Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı
Kastamonu'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.
19.03.2020 23:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:36
Kastamonu'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki turistik bir işletmeye iş başvurusunda bulunan terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan B.D, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA