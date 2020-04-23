Terör örgütü üyeliğinden 8 yıldır aranan şüpheli yakalandı
Van'da "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.
23.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:12
Van'da "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıldır aranan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İşlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA