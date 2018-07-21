Terör Örgütü Üyeliği" Suçundan Aranan Kişi Van'da Yakalandı
Van'ın Muradiye ilçesinde terör örgütü üyeliği suçundan arandığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.
Van'ın Muradiye ilçesinde terör örgütü üyeliği suçundan arandığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş karayolu güzergahında bulunan Ünseli Mahallesi girişinde yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında bir aracı durdurdu.
Kimlik kontrolü sırasında araçta bulunan M.A. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Mersin 1. Sulh Ceza Mahkemesince yakalama kararı verildiği belirlendi.
Gözaltına alınan M.A'nın İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.