Terör örgütü üyelerine operasyon: 6 gözaltı
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Terör örgütü üyelerine operasyon: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Terör örgütü üyelerine operasyon: 6 gözaltı

Denizli'de çeşitli terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli'de çeşitli terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri kentte terör örgütü üyesi ve sosyal medya hesaplarından propaganda yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında FETÖ terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasındaki imamlar tarafından arandığı tespit edilen 1 Hakim-Savcı adayı, 2 askeri okuldan ilişiği kesilen şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı. Sosyal medya hesaplarından DHKP/C, TKP/ML, THKP/C silahlı terör örgütü ve DEAŞ silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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