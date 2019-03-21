Terör Örgütü Tel Rıfat'tan Saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden Azez'de konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mevzilerine topçu saldırısı düzenledi.

YPG/PKK, Tel Rıfat'tan Azez'in güneybatısındaki Kefer Kaşir ve Mare bölgelerine topçu saldırısında iki ÖSO mensubu yaralandı.

Ayrıca YPG/PKK, sabah saatlerinde insansız hava aracı (İHA) ile Mare'nin güneyine füze saldırısı düzenledi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de saldırının yapıldığı noktalara 14 obüs atışıyla karşılık verdi.



Tel Rıfat'ın durumu

Arap toprağı Tel Rıfat, 3 yıldır YPG/PKK'nın işgali altında. Örgüt, Tel Rıfat'tan başlayıp Münbiç'e uzanan hattı "Şehba kantonu" olarak adlandırıyor.



YPG/PKK'lı teröristler, 2016'nın başında Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak Tel Rıfat'ı işgal etmişti. YPG/PKK, bu yolla Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı.



YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturmayı planlıyordu. Ancak Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle terör örgütü Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlayamıyor.

Tel Rıfat ve çevresinde yaşayan 250 bin sivil, YPG/PKK işgalinin ardından göç etmek zorunda kaldıkları Fırat Kalkanı bölgesine komşu, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de barınıyor.



Tel Rıfat'taki örgüt aralıklarla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki sivil yerleşimleri hedef alıyor.

Kaynak: AA