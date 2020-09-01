Terör örgütü talimatıyla faaliyet yürüten hacker grubu üyesi 1 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Terör örgütü talimatıyla faaliyet yürüten hacker grubu üyesi 1 kişi yakalandı

PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten "Mezopotamia Hackers" grubu üyesi 1 kişi Silivri'de yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü talimatıyla faaliyet yürüten hacker grubu üyesi 1 kişi yakalandı
01.09.2020 23:37 | Son Güncelleme: 01.09.2020 23:41

PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten "Mezopotamia Hackers" grubu üyesi 1 kişi Silivri'de yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten Mezopotamia Hackers grubunun 81 ilde 411 kamu kurum/kuruluşu ile 14 bin 271 tüzel kişiliğe ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında yakalama kararı bulunan A.B. isimli şahıs Silivri'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın üzerinde ve kaldığı yerde arama kararına istinaden yapılan aramada; çok sayıda cep telefonu, başka şahıslar adına düzenlenmiş kimlik kartı ve bankamatik kartlarına el konuldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Metin Özülkü Didem Soydan Pınar Tartan
Spor Metin Oktay Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Düğün Eylül Adana
Şu an buradasınız: Terör örgütü talimatıyla faaliyet yürüten hacker grubu üyesi 1 kişi yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 23:41:19. #1.14#
title