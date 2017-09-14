Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, "Osman Baydemir silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımızla ilgili birçok açıklamalarda bulunup sivil halkımıza karşı buradan bir zayiat durumunun oluştuğunu dile getirmiştir. Buna katılan bazı siyasilerimiz de oldu, burada biz diğer siyasilerimize diyoruz ki terör örgütü sözcülerinin yanında olmayın ve olmamanız gerekiyor." dedi.



Üçkan, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de birçok konuda gündem yoğunluğu yaşandığını, bunlardan birinin de silahlı ve silahsız insansız hava araçları (SİHA/İHA) olduğunu söyledi.



Şehit yakınları olarak seslerini duyurmak istediklerini belirten Üçkan, "Bir hafta boyunca Türkiye Cumhuriyetinin terör örgütleri ile mücadelede kullandığı silahlı ve silahsız insansız hava araçları gündeme gelmiş bulunmakta. Milli hassasiyetlerimiz beraber milli silahlarımızın bu gündem içerisinde değerlendirilmesini doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.



Son yıllarda terörle mücadelede başarı elde edildiğini vurgulan Üçkan, kararlı bir şekilde terör örgütlerinin üzerine gidişin devam etmesi gerektiğini belirtti.



Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının operasyonlarda etkin kullanılmasının şehit ve gazi aileleri tarafından doğru görüldüğünü anlatan Üçkan, şunları kaydetti:



"Terörle mücadelede ve diğer terör gruplarına karşı kullanılan silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımızın gündemde tutulmamasını aynı zamanda etkin mücadelenin bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Bir hafta öncesinde terör örgütü sözcüsü olan Osman Baydemir, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımızla ilgili birçok açıklamalarda bulunup sivil halkımıza karşı buradan bir zayiat durumunun oluştuğunu dile getirmiştir. Buna katılan bazı siyasilerimiz de oldu, burada biz diğer siyasilerimize diyoruz ki terör örgütü sözcülerinin yanında olmayın ve olmamanız gerekiyor. Onların söylem ve eylemleri ile ilişkide bulunmayın çünkü biliyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her türlü operasyonlarında gerekli hassasiyet gösterilerek hiçbir sivil vatandaşımızın zarar görmemesi konusunda gerekli mücadele ve çalışma en iyi şekilde yapılmaktadır. Bazı şeyler terör örgütü sözcüleri tarafından dile getirilirken daha geçen gün sivil vatandaşlarımızı, işçilerimizi katleden terör örgütünün elemanlarına hiç kimse ses çıkartmamakta. Toplumumuzun ve siyasilerimizin dikkatini buna çekmeye çalışıyorum. İç gündemimizdeki bu hassasiyetlerimiz politika gündemine getirilmemeli. Enerjimizi ülkemizin geleceği ve yarınları için kullanmalıyız."