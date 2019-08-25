Terör örgütü simgeli sigara tabakası satışına gözaltı

Terör örgütü simgeli sigara tabakası satışına gözaltı

Sivas'ın Divriği ilçesinde, üzerinde terör örgütü simgesi bulunan sigara tabakası satan kişi gözaltına alındı.

25.08.2019 09:30
Terör örgütü simgeli sigara tabakası satışına gözaltı

Sivas'ın Divriği ilçesinde, üzerinde terör örgütü simgesi bulunan sigara tabakası satan kişi gözaltına alındı.

Halk pazarında, terör örgütünün görselleri bulunan sigara tabakalarından satan B.D. (40), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

B.D. hakkında terör propagandası yapmak ve 5607 sayılı kanuna muhalefetten işleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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