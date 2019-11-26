Terör örgütü Rasulayn'da bombalı araç patlattı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
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Terör örgütü Rasulayn'da bombalı araç patlattı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Rasulayn'ın Tel Halef köyünde bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaraladı.

26.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:52
Terör örgütü Rasulayn'da bombalı araç patlattı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Rasulayn'ın Tel Halef köyünde bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaraladı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, 'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken, 20'den fazla kişiyi de yaraladı."

Kaynak: AA
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