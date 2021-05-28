Son dakika haberi: Terör örgütü PYD/YPG'ye 4 ilde operasyon
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Son dakika haberi: Terör örgütü PYD/YPG'ye 4 ilde operasyon

Son dakika haberi: Terör örgütü PYD/YPG'ye 4 ilde operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberine göre Osmaniye polisinin 4 ilde düzenlediği operasyonda PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Osmaniye polisinin 4 ilde düzenlediği operasyonda PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK - PYD/YPG/YPJ terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Suriyeli 4 şahsın PKK/KCK terör örgütü uzantısı olan PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüklerine yönelik fotoğraflarını buldu. Şahısların kimlik tespitlerinin ardından Z.M.'nin Diyarbakır, W.S.M.'nin Mardin, M.H.'nin Malatya ve A.O. isimli şahsın da İstanbul'da ikametgah ettiklerini belirleyen ekipler, adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Malatya'da gözaltına alınan M.H., SEGBİS üzerinden ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsine çarptırıldı. Diğer şüphelilerden birisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, iki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Selçuk Kaya/İHA)

Son dakika haberi: Terör örgütü PYD/YPG'ye 4 ilde operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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