Terör örgütü PYD/YGP'nin Afrin'e gönderdiği patlayıcılar ele geçirildi
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Terör örgütü PYD/YGP'nin Afrin'e gönderdiği patlayıcılar ele geçirildi

Terör örgütü PYD/YGP'nin Afrin'e gönderdiği patlayıcılar ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

HATAY Valiliği, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin sansasyonel eylemlerde kullanılması için Afrin'e gönderdiği 4 el bombası, araç kumandası, bomba yapımında kullanılan elektronik devreler, 4 fünye ve motosiklet aküsünün Suriye Görev Gücü tarafından yapılan operasyonla...

HATAY Valiliği, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin sansasyonel eylemlerde kullanılması için Afrin'e gönderdiği 4 el bombası, araç kumandası, bomba yapımında kullanılan elektronik devreler, 4 fünye ve motosiklet aküsünün Suriye Görev Gücü tarafından yapılan operasyonla ele geçirildiğini duyurdu.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada Tel Rıfat'tan PYD/YPG terör örgütü tarafından Afrin'de sansasyonel bombalı eylemler yapılması amacıyla gönderilen patlayıcıların Suriye Görev Gücü tarafından yapılan operasyonla ele geçirildiği belirtildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG terör örgütünün, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere, örgüt kontrolündeki Tel Rıfat'tan gönderdiği patlayıcılar 17.04.2021 tarihinde Emniyet İstihbarat Başkanlığı ile TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde Suriye Görev Gücü tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi. Eylemci olduğu tespit edilen Suriye uyruklu bir şahsın da yakalandığı operasyonda bomba yapımında kullanılan elektronik devreler, 4 adet fünye, araç kumandası, 4 adet el bombası, motosiklet aküsü ele geçirildi. Yakalanan şahsın ifade işlemlerine devam edildiği öğrenildi. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."


Terör örgütü PYD/YGP'nin Afrin'e gönderdiği patlayıcılar ele geçirildi
Terör örgütü PYD/YGP'nin Afrin'e gönderdiği patlayıcılar ele geçirildi
Terör örgütü PYD/YGP'nin Afrin'e gönderdiği patlayıcılar ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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