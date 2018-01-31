Terör Örgütü Pyd/pkk Propagandası İddiası

Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü PYD/PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülke güvenliğine tehdit oluşturan Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sosyal medya hesabından terör örgütünü öven, terör örgütü adına eylem yapılması yönünde paylaşımda bulunduğu belirlenen M.A, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün ve önceki gün aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.