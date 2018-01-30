Terör Örgütü Pyd/pkk Propagandası İddiası

Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü PYD/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavılığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülke güvenliğine tehdit oluşturan Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için başlatılan " Zeytin Dalı Harekatı"nı protesto etmek amacıyla sosyal medya hesaplarından terör örgütünü öven, terör örgütü adına eylem yapılması yönünde çağrıda bulundukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 4 zanlı adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Dün aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı.