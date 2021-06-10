Terör örgütü PYD/PKK'lı üç kişi, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı
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Terör örgütü PYD/PKK'lı üç kişi, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı

Terör örgütü PYD/PKK'lı üç kişi, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Terör örgütü PYD/PKK mensubu üç kişinin, Irak'ın Erbil kentindeki uluslararası havalimanında gözaltına alındığı bildirildi.

Terör örgütü PYD/PKK mensubu üç kişinin, Irak'ın Erbil kentindeki uluslararası havalimanında gözaltına alındığı bildirildi.

Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşunda yer alan habere göre, aralarında PYD/PKK'nın sözde Erbil Sorumlusu Mustafa Osman Halil'in de bulunduğu üç kişi Erbil Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerinden konuya dair açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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Terör örgütü PYD/PKK'lı üç kişi, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı - Haberler
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