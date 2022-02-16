Terör örgütü propagandasından kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı - Haberler
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Terör örgütü propagandasından kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Terör örgütü propagandasından kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde PKK/KCK/YPG/YDG-H terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl, 5 ay, 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde PKK/KCK/YPG/YDG-H terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl, 5 ay, 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, PKK/KCK/YPG/YDG-H terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan M.T. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde şahıs Viranşehir ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şanlıurfa, Jandarma, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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