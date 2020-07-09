Terör örgütü propagandasından 2 gözaltı Malatya'da, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, sosyal medya üzerinden aşırı sol terör örgütleri ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı Akçadağ ilçesinde tespit edildi. Tespit edilen 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 16 adet yasak yayın kapsamındaki örgütsel kitap ve doküman, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine Malatya İl Jandarma Komutanlığınca devam ediliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA