Terör örgütü propagandasına tutuklama

Terör örgütü propagandasına tutuklama

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alınan HDP'li Silopi Belediye Meclisi üyesi tutuklandı.

14.10.2019 20:26
Terör örgütü propagandasına tutuklama

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alınan HDP'li Silopi Belediye Meclisi üyesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bildiri dağıtarak terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Silopi Belediye Meclisi üyesi F.S'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.S, tutuklandı.

Kaynak: AA
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