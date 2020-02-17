Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı
Haberler » Güncel » Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı - Haber

Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı

DENİZLİ'de, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 1 kişi, gözaltına alındı.

17.02.2020 19:01 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:01
Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı

'de, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 1 kişi, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şüphelinin yaşadığı adrese bu sabah baskın yaptı. Yakalanarak emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler