Terör örgütü propagandası yapmaktan aranırken yol kontrolünde yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terör örgütü propagandası yapmaktan aranırken yol kontrolünde yakalandı

Terör örgütü propagandası yapmaktan aranırken yol kontrolünde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmaktan aranan yabancı uyruklu 1 kişi yol kontrolünde yakalandı.

ADANA (İHA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmaktan aranan yabancı uyruklu 1 kişi yol kontrolünde yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, merkez Seyhan ilçesine bağlı Camuzcu Mahallesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve araması esnasında yapılan kimlik sorgusunda E.O. isimli yabancı uyruklu şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan arandığı belirlendi.

Şahsın gözaltına alındığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ADANA

İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı

İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı

 Son dakika haber... 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı 2 ailenin kavgasında 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı 2 ailenin kavgasında 4 kişi gözaltına alındı

 Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu

Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title