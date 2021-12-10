Terör örgütü propagandası yapmaktan aranırken yol kontrolünde yakalandı - Haberler
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Terör örgütü propagandası yapmaktan aranırken yol kontrolünde yakalandı

Terör örgütü propagandası yapmaktan aranırken yol kontrolünde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmaktan aranan yabancı uyruklu 1 kişi yol kontrolünde yakalandı.

ADANA (İHA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmaktan aranan yabancı uyruklu 1 kişi yol kontrolünde yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, merkez Seyhan ilçesine bağlı Camuzcu Mahallesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve araması esnasında yapılan kimlik sorgusunda E.O. isimli yabancı uyruklu şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan arandığı belirlendi.

Şahsın gözaltına alındığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

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