Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma
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Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Van'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

14.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:36
Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 şahsın sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilmiş olup, adli makamlara bilgi verilerek şahıs hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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