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Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı

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Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı

Mardin'den Düzce'ye gelen, terör örgütü propagandası yaptığı için aranması bulunan ve saklandığı tespit edilen 18 yaşındaki S.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

MARDİN (İHA) - Mardin'den Düzce'ye gelen, terör örgütü propagandası yaptığı için aranması bulunan ve saklandığı tespit edilen 18 yaşındaki S.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Akçakoca'nın Beyören köyüne mevsimlik fındık işçileri ile birlikte Mardin'den geldiği belirlenen 18 yaşında S.A. hakkında arama çalışması başlatıldı. 18 yaşındaki gencin terör örgütü propagandası yapmak ve mala zarar vermek suçlarından aranması olduğu öğrenilince ekiplerin arama çalışmaları sıklaştırıldı.

Yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

(Enes Bektaş/İHA)

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