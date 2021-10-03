Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı
Mardin'den Düzce'ye gelen, terör örgütü propagandası yaptığı için aranması bulunan ve saklandığı tespit edilen 18 yaşındaki S.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
MARDİN (İHA) - Mardin'den Düzce'ye gelen, terör örgütü propagandası yaptığı için aranması bulunan ve saklandığı tespit edilen 18 yaşındaki S.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Akçakoca'nın Beyören köyüne mevsimlik fındık işçileri ile birlikte Mardin'den geldiği belirlenen 18 yaşında S.A. hakkında arama çalışması başlatıldı. 18 yaşındaki gencin terör örgütü propagandası yapmak ve mala zarar vermek suçlarından aranması olduğu öğrenilince ekiplerin arama çalışmaları sıklaştırıldı.
Yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
(Enes Bektaş/İHA)
Son dakika haberleri: MSB: Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Terör örgütü PKK'ya katılım) Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39...