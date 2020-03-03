03.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:52

Van'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildiği ve adli makamlara bilgi verilerek adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA