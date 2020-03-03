Terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma
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Terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma

Van'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

03.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:52
Terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma

'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildiği ve adli makamlara bilgi verilerek adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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