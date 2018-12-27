Terör Örgütü Propagandası Yapan Öğrenci Tutuklandı
Sivas'ta, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.
Sivas'ta, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) öğrencisi M.V.'yi fiziki takibe aldı.
Yapılan takip sonucu durum Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerine bildirildi. Sivas'ta gözaltına alınan M.V., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. - SİVAS
Kaynak: İHA
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