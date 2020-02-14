Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

14.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:44

Mersin'in Tarsus ilçesi sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.



Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmada, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen A.E., İ.D. ve M.R.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA