Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı
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Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesi sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:44
Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

'in ilçesi sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.


Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmada, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen A.E., İ.D. ve M.R.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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