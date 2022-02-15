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Terör örgütü propagandası yapan 1 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Terör örgütü propagandası yapan 1 kişi yakalandı

Eskişehir'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/YPG/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/YPG/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandasına yönelik paylaşımlar yapan kişilerin yakalanması amacıyla başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, sosyal paylaşım hesaplarından terör örgütü PKK/YPG/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 1 kişi tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen bir şüpheli de "Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak, terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılamak, Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından arandığı bildirildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Eskişehir, Medya, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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