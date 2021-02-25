Terör örgütü propagandası iddiasıyla gözaltına alınan 5 kadın serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Terör örgütü propagandası iddiasıyla gözaltına alınan 5 kadın serbest bırakıldı

25.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:20
Terör örgütü propagandası iddiasıyla gözaltına alınan 5 kadın serbest bırakıldı

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde sosyal medyada yasa dışı terör örgütü Hizb-ut Tahrir'in propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kadın, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde sosyal medyada yasa dışı terör örgütü Hizb-ut Tahrir'in propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kadın, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti'nde çektikleri video ile hilafet çağrısı yapan ve bu kayıtları sosyal medya üzerinden yayınlayarak Hizb-ut Tahrir terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Z.Y., H.Y., S.D.Y., M.S. ve M.T. adlı kadınlar Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla önceki gün saat 06.00 sıralarında Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Afyon'a getirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.


Terör örgütü propagandası iddiasıyla gözaltına alınan 5 kadın serbest bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Pervin Buldan Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Terör örgütü propagandası iddiasıyla gözaltına alınan 5 kadın serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 14:33:45. #1.15#
title