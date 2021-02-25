Terör örgütü propagandası iddiasıyla gözaltına alınan 5 kadın serbest bırakıldı

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde sosyal medyada yasa dışı terör örgütü Hizb-ut Tahrir'in propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kadın, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti'nde çektikleri video ile hilafet çağrısı yapan ve bu kayıtları sosyal medya üzerinden yayınlayarak Hizb-ut Tahrir terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Z.Y., H.Y., S.D.Y., M.S. ve M.T. adlı kadınlar Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla önceki gün saat 06.00 sıralarında Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Afyon'a getirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER