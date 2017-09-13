Terör Örgütü PKK Zanlısı Havalimanında Yakalandı

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı, havalimanında sahte kimlikle yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyesi Sipan S'nin (20) Irak'ın kuzeyinde askeri ve siyasi eğitim aldıktan sonra Adana'ya geldiğini belirledi.



Polis ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu zanlıyı Adana Havalimanı'nda sahte kimlikle yakaladı.



Yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen zanlı emniyete götürüldü.



Adana'da korsan gösterileri organize eden ve bu eylemlere de katıldığı ileri sürülen Sipan S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.