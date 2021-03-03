Terör örgütü PKK/YPG'ye eleman götürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
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Terör örgütü PKK/YPG'ye eleman götürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

03.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:32
Terör örgütü PKK/YPG'ye eleman götürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanmasına eleman temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanmasına eleman temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin güney sınırından Suriye'ye eleman geçiremediği ve bunun üzerine farklı yöntemler aradığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, örgütün şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde olduğunu belirlenen T.D.'nin, gençlik yapılanmasındaki çok sayıda kişiyi kaçak yollarla Yunanistan'a, oradan da hava yolu ile Irak'a gönderdiğini belirledi. T.D.'nin daha sonra Irak'taki şüphelilerin kara yoluyla Suriye'ye geçmelerini sağladığı anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında, operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.D. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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