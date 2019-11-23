"Terör örgütü PKK/YPG'nin taciz/saldırılarına karşılık verildi"
Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir.
23.11.2019 20:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:05
Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir."
(İHA)
Kaynak: İHA