Terör örgütü PKK/YPG'nin roketli ve havanlı saldırısı - Şehit Halil Yoğurt son yolculuğuna uğurlandı

17.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:00

Şehit olan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli Halil Yoğurt'un cenazesi ve yakınlarından görüntüler

Taziye görüntüleri

Halil Yoğurt'un fotoğrafı

Cenaze namazının kılınması

Şehidin tabutunun tekbir ve sloganlarla omuzlarda araca taşınması ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK-PYD terör örgütünün 10 Ekim günü düzenlediği saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt, Akçakale İbni Sina Camiinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA