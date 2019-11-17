Terör örgütü PKK/YPG'nin roketli ve havanlı saldırısı - Şehit Halil Yoğurt son yolculuğuna uğurlandı
Haberler » Güncel » Terör örgütü PKK/YPG'nin roketli ve havanlı saldırısı - Şehit Halil Yoğurt son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Terör örgütü PKK/YPG'nin roketli ve havanlı saldırısı - Şehit Halil Yoğurt son yolculuğuna uğurlandı

Şehit olan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli Halil Yoğurt'un cenazesi ve yakınlarından görüntüler Taziye görüntüleri Halil Yoğurt'un fotoğrafı Cenaze namazının kılınması Şehidin tabutunun tekbir ve sloganlarla omuzlarda araca taşınması ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı sırasında...

17.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:00
Terör örgütü PKK/YPG'nin roketli ve havanlı saldırısı - Şehit Halil Yoğurt son yolculuğuna uğurlandı

Şehit olan Personeli Halil Yoğurt'un cenazesi ve yakınlarından görüntüler

Taziye görüntüleri

Halil Yoğurt'un fotoğrafı

Cenaze namazının kılınması

Şehidin tabutunun tekbir ve sloganlarla omuzlarda araca taşınması ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK-PYD terör örgütünün 10 Ekim günü düzenlediği saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt, Akçakale İbni Sina Camiinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Terör örgütü PKK/YPG'nin roketli ve havanlı saldırısı - Şehit Halil Yoğurt son yolculuğuna uğurlandı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et