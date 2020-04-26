Terör örgütü PKK/YPG korona virüs yalanına sarıldı
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Terör örgütü PKK/YPG korona virüs yalanına sarıldı

Korona virüs (Covid-19) salgınının oluşturduğu gündemden faydalanmak isteyen terör örgütü PKK/YPG, sık sık yaptığı gibi yine gerçek dışı bilgilerle bölgede propaganda yapmayı sürdürüyor.

26.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:20
Terör örgütü PKK/YPG korona virüs yalanına sarıldı

Korona virüs (Covid-19) salgınının oluşturduğu gündemden faydalanmak isteyen terör örgütü PKK/YPG, sık sık yaptığı gibi yine gerçek dışı bilgilerle bölgede propaganda yapmayı sürdürüyor. Bölgede, Haseke bölgesine giden suyun Türkiye tarafından kesildiğini, böylece Covid-19 virüsünün alanda yayılmasının amaçlandığı yalanını söyleyen terör örgütü PKK/YPG mensuplarının, bölgede Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalıştığı belirlendi.

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününden itibaren bölgeye barış ve huzuru getiren, eğitim, sağlık ve insani yardımlarla bölgedeki yaraları sarmaya, PKK/YPG terör örgütünün oluşturduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için imkanlarını seferber eden bir ülke oldu. Ortaya atılan yalan iddialarla karalama kampanyası yapmaya çalışan insanlık düşmanı teröristler, rejim kaynaklı bir sorunu da Türkiye'ye mal etmeye çalışıyor.

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, Rusya Federasyonu ile yaptığı görüşmelerle, PKK/YPG tarafından kullanılmaz hale getirilen Haseke ve kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi'nin yeniden çalışması için onarım faaliyetleri başlatmıştı. Tesislerin yeniden kullanılır hale getirilmesi için büyük çaba harcanmış ve Kasım 2019'da Haseke ve kırsal kesimine su verilmeye başlanmıştı. Söz konusu görüşmelerde, Türkiye'nin kontrolündeki Barış Pınarı bölgesinden Haseke ve kırsal kesimine su verilmesi, Tişrin ve Tabka Barajlarından da Pınar bölgesinin elektrik ihtiyacının karşılandığı Mabruka Elektrik Santraline elektrik sağlanması hususunda mutabık kalınmıştı. Bunların gerçekleşmesi içinse Mabruka Elektrik Santralinin ve taşıyıcı hatların tamir edilmesi gerekiyordu. Rusların kontrolündeki rejime bağlı görevliler, elektrik trafolarının ve hatlarının tamirine başlamış, lakin bitirememişti.

Pınar Bölgesi Yerel yönetimlerinden alınan bilgiye göre, Tişrin ve Tabka barajından Pınar Bölgesindeki elektrik dağıtım merkezi olan Mabruka Güç Santraline halen rejim tarafından, 10 megawatt seviyesinde elektrik verildiği öğrenildi. Yetkililerce, Pınar Bölgesinin elektrik ihtiyacının 70 megawatt olduğu ancak rejimin bu ihtiyacı tam olarak karşılamadığı, verilen 10 megawatlık elektriğin de sıklıkla kesildiği bildirildi.

Barış Pınarı Bölgesinde, Tişrin ve Tabka barajından ihtiyaçları doğrultusunda elektrik alamayan başta Allouk su tesisi olmak üzere Rasulayn ve Tel Abyad ile bu bölgelerin kırsalını besleyen su kuyularındaki tesislerin de sağlıklı olarak çalıştırılamadığı bilgisi edinildi.

Söz konusu su tesislerindeki jeneratörlerin yetersiz ve bir kısmının arızalı olduğunu ifade eden yerel yetkililer, jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli olan mazot temininde de güçlükler yaşandığını, bu nedenle gerek Barış Pınarı bölgesine gerekse Haseke bölgesine belli bir süredir istenilen seviyede su verilemediğini ve Barış Pınarı bölgesindeki halkın kuyu suyu kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

Haseke ve kırsal kesimi ile Barış Pınarı bölgesini olumsuz şekilde etkileyen elektrik ve su sorununun çözümü için rejimin elektrik trafolarını ve hatlarını tamir etmesi, Pınar bölgesine en az 70 megawatt gücünde ve kesintisiz elektrik vermesi gerektiğini bildiren yetkililer, bu sayede başta Allouk su tesisi olmak üzere Resulayn ve Tel Abyad'daki su kuyularının da tam kapasite ile çalışabileceğini ifade etti.

Yetkililerce, rejimin yeterli elektrik sağlamaması ve gerekli tamiratları gerçekleştirmemesi üzerine meydana gelen elektrik ve buna bağlı su sorununun terör örgütü PKK/YPG tarafından istismar edildiği, hatta bazı güvenilir kaynaklarca terör örgütü PKK/YPG'nin, Tişrin ve Tabka barajındaki rejim unsurlarına baskı yaparak Pınar bölgesine yeterli elektrik verilmesini önlemeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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